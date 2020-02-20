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Четверг, 20.02.2020
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Как эвакуированных украинцев из Китая доправили в санаторий в Санжарах (Видео)

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Как эвакуированных украинцев из Китая доправили в санаторий в Санжарах (Видео)
21:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.dsns.gov.ua

Новости Украины:Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами уже добрались до санатория в Санжарах, что на Полтавщине.

Автобусы ГСЧС Украины с эвакуированными из КНР гражданами добрались до медицинского центра в Новых Санжарах на Полтавщине, преодолев мост через Ворсклу под охраной полиции.

Об этом сообщает ГСЧС.

Правоохранители оттеснили жителей поселка, пытавшихся выйти на дорогу и перекрыть проезд спецтранспорта, который вез людей на 14-дневный карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары".

 

Протестующие попытались зажечь шины, правоохранители начали их растягивать, завязалась драка. Некоторые мужчины бросались камнями.

Одной из женщин стало плохо, она потеряла сознание, однако, медики быстро привели ее в чувство и оказали первую помощь.

Активисты продолжают оставаться на мосту. Они скандируют "Ганьба" в адрес правоохранителей.

Как сообщалось ранее, в 11:50 20 февраля в харьковском аэропорту сел самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля эвакуированные будут доставлены пятью автобусами в Новые Санжары на Полтавщине, где будут размещены на карантин в медицинском центре Нацгвардии.

 

На Полтавщине местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре. Ранее аналогичные протесты с блокированием дорог проходили во Львовской и Тернопольской областях из-за информации о возможном размещении эвакуированных в медучреждениях этих регионов.

 

В Новые Санжары прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, его первый заместитель Сергей Яровой, председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

Премьер-министр Алексей Гончарук также сообщил, что вылетает в Полтавскую область, где в пгт Новые Санжары будет работать оперативный штаб правительства.

 

По последним данным, по состоянию на 20 февраля от коронавируса умерли 2128 человек. Количество случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 75 727 человек, 16 526 человек вылечились и выписаны из больниц.

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Украина, Китай, Полтава, Лайнер, Заражение, ГСЧС, Коронавирус.
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