Стычки в Новых Санжарах: В полиции завели уголовные производства

Новости Украины:В Полтавской области из-за беспорядков полиция завела два уголовных дела.

Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах, передает ГУ НП в Полтавской области.

В полиции сообщили, что группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка.

Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями.

Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей, сообщили в пресс-службе.

"Для защиты граждан и прекращения массового беспорядки работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона. В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо", - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции приняли максимальные меры по защите украинцев, которые находились в автобусе, и обеспечили сопровождение людей.