Беспорядки в Новых Санжарах: Есть пострадавшие

Новости Украины:В Полтавской области из-за беспорядков пострадали правоохранители и гражданские.

После беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо, передает ГУ НП в Полтавской области.

В полиции отметили, что во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями.

"Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что для защиты граждан и прекращения массового беспорядка работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона.

"В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.