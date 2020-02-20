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Четверг, 20.02.2020
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Беспорядки в Новых Санжарах: Есть пострадавшие

Беспорядки в Новых Санжарах: Есть пострадавшие
21:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:В Полтавской области из-за беспорядков пострадали правоохранители и гражданские.

После беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо, передает ГУ НП в Полтавской области.

В полиции отметили, что во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями.

"Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей", - говорится в сообщении.

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Правоохранители отметили, что для защиты граждан и прекращения массового беспорядка работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона. 

"В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось, полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах.

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По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Украина, Полтава, Полиция, Беспорядки, Нацполиция, ГУНП, Новые Санжары.
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