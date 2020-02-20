Вернулись из Китая 17 дней назад: Как чувствуют себя эвакуированные украинцы

Новости Украины:В Минздраве отчитались о состоянии здоровья украинцев, вернувшихся из Китая 17 дней назад.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа, которые были на всех предыдущих бортах прямых рейсов из Китая, симптомов болезни не выявлено.

Прошло 17 дней с тех пор, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине, сообщает Минздрав в Facebook.

"Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на всех бортах предыдущих прямых рейсов, завершен. Во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа не обнаружены симптомы болезни. Все пассажиры - здоровы", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что после выхода из самолета все пассажиры и экипаж проходили температурный скрининг.

"Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день) и держали ситуацию на контроле", - отметили в министерстве.

Отмечается, что людей, которые прилетели смежными рейсами, согласно рекомендациям ВОЗ, проверяли в промежуточной стране, как только они покинули прямой рейс из Китая.

Как сообщалось ранее, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 4 февраля вывезла из китайского города Санья 203 украинца и приостановила воздушное сообщение с этой страной в связи с распространением коронавируса.

В авиакомпании отметили, что сразу после прибытия рейса в аэропорт Борисполь врач санитарно-карантинного пункта Минздрава осуществил обязательный досмотр пассажиров и экипажа.