Рейс в Ухань для спасения украинцев: Правительство отчиталось о затратах

Новости Украины:В Мининфраструктуры дали отчет о затраченных средствах на эвакуацию украинцев из Китая.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что рейс в китайский город Ухань и обратно с целью эвакуации украинцев и иностранцев обошелся Украине в сумму до 4,5 миллиона гривен.

Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича 18 февраля на брифинге в Киеве.

"Стоимость подобного рода чартера будет составлять до 4,5 миллиона гривен" - заявил заместитель министра инфраструктуры.

По словам Абрамовича, в начале февраля Кабинет министров и Мининфраструктуры приняли меры для выделения этих средств.

Осуществить рейс согласилась авиакомпания SkyUp.