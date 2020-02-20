Рейс в Ухань для спасения украинцев: Правительство отчиталось о затратах

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что рейс в китайский город Ухань и обратно с целью эвакуации украинцев и иностранцев обошелся Украине в сумму до 4,5 миллиона гривен.
Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича 18 февраля на брифинге в Киеве.
"Стоимость подобного рода чартера будет составлять до 4,5 миллиона гривен" - заявил заместитель министра инфраструктуры.
По словам Абрамовича, в начале февраля Кабинет министров и Мининфраструктуры приняли меры для выделения этих средств.
Осуществить рейс согласилась авиакомпания SkyUp.