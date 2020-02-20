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Четверг, 20.02.2020
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Рейс в Ухань для спасения украинцев: Правительство отчиталось о затратах

Рейс в Ухань для спасения украинцев: Правительство отчиталось о затратах
18:13 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости Украины:В Мининфраструктуры дали отчет о затраченных средствах на эвакуацию украинцев из Китая.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что рейс в китайский город Ухань и обратно с целью эвакуации украинцев и иностранцев обошелся Украине в сумму до 4,5 миллиона гривен.

Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича 18 февраля на брифинге в Киеве.

"Стоимость подобного рода чартера будет составлять до 4,5 миллиона гривен" - заявил заместитель министра инфраструктуры. 

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По словам Абрамовича, в начале февраля Кабинет министров и Мининфраструктуры приняли меры для выделения этих средств.

Осуществить рейс согласилась авиакомпания SkyUp.

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Все по теме:

Украина, Мининфраструктуры, Лайнер, Эвакуация, Рейс, Заражение, Коронавирус.
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