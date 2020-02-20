"Это вопрос как о Донбассе, так и о Крыме": В Генассамблеи ООН начались дебаты по Украине

Новости мира:В Генассамблее ООН начала обсуждение вопросов о временно оккупированных территориях Украины.

Генеральная Ассамблея ООН начала обсуждение ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает корреспондент.

Так, от Украины в дебатах участвует Министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Как сообщалось ранее, спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко рассказал, Украина во время мероприятия хочет уделить внимание широкому спектру проблем на территориях, которые оккупировала Российская Федерация: политических, безопасности, гуманитарных, экономических, социальных и культурных. Речь пойдет как о Донбассе, так и о Крыме.

Как сообщалось, 18 февраля в Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, на котором обсудили ситуацию на востоке Украины.