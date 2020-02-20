Панихида по Героям Небесной Сотни: В Киеве участвовали более сотни человек

Новости Украины:В Киеве сегодня прошла панихида по Героям Небесной Сотни, участвовали более сотни человек.

Возле экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по Героями Небесной Сотни.

Так, на панихиду пришло более сотни человек. Перед этим, с 10:00 до 11:00 состоялась Хода Достоинства. Люди шли по маршруту Крепостной переулок - ул. Грушевского - ул. Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни, их сопровождала полиция.

Как отмечает Институт нацпамяти Украины, в четверг в столице запланировано еще ряд мероприятий ко Дню Героев Небесной Сотни.

Как сообщалось, в Украине в 20 февраля отмечают День Героев Небесной Сотни.

В этот памятный день чествуют подвиг участников Революции Достоинства и увековечивают память Героев Небесной Сотни.