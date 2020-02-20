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Распространитель коронавируса: Ученые установили одну из причин

Распространитель коронавируса: Ученые установили одну из причин
18:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Ученые установили одну из вероятных причин столь быстрого распространения коронавируса в мире.

Новый коронавирус обнаружили в кале инфицированных людей. Это может объяснить, почему смертельный возбудитель заболеваний распространяется так быстро. То, что китайским ученым удалось найти частицы вируса в испражнениях, указывает на фекально-оральный способ заражения. Вероятно, именно это повлекло масштабные вспышки на круизных кораблях, которые разрастались со скоростью возбудителей заболеваний кишечника.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что последние распространяются тоже орально-фекальным способом. Более 600 случаев заражения COVID-19 были зафиксированы среди пассажиров и членов экипажа корабля Diamond Princess. Судно в течение двух недель находится под карантином в Японии.

"Этот вирус имеет много путей передачи, что может объяснить его быстрое распространение", - сказали в китайском Центре контроля и профилактики заболеваний. 

Коронавирус в Украине: Кто распространял фейковые новости, устанавливает СБУ

В ведомстве рекомендуют усилить меры санитарии и гигиены, чтобы не позволить вирусу в зонах эпидемии распространяться через фекально-оральный механизм. В частности, ученые советуют пить кипяченую воду, избегать употребления сырой пищи, ввести систему раздельного питания, часто мыть руки, дезинфицировать туалеты и предотвращать заражение воды и продуктов через контакт с испражнениями пациентов.

"Вирус может передаваться через фекально-оральный механизм. Это означает, что частички испражнений могут распространиться на руки, пищу, воду. Это может повлечь заражение, когда микробы попадут в рот, в глаза или в дыхательные пути вместе с воздухом", - пояснили в китайском Центре контроля и профилактики заболеваний.

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Исследования, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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