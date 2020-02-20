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Четверг, 20.02.2020
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Коронавирус в Украине: Кто распространял фейковые новости, устанавливает СБУ

Коронавирус в Украине: Кто распространял фейковые новости, устанавливает СБУ
17:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:СБУ установила, откуда были разосланы фейковые сообщения о коронавирусе в Украине.

Служба безопасности устанавливает организаторов фейковой рассылки от имени Министерства здравоохранения о якобы обнаружении в Украине вируса COVID-19.

Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени отечественного Министерства здравоохранения писем с фейковой информацией о якобы обнаружении в Украине вируса COVID-19. В настоящее время специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении. 

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Как отметили в спецслужбе, "уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя".

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Украина, Минздрав, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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