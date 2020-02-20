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"Остановите агрессию РФ": Посол Украины призывает Евросоюз

"Остановите агрессию РФ": Посол Украины призывает Евросоюз
16:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Посол Украины призвал Евросоюз заставить РФ прекратить агрессию.

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий призывает ЕС заставить Российскую Федерацию прекратить агрессию.

Об этом посол Украины написал в своей статье для издания Euractiv. В частности, дипломат заявил, что сейчас не хватает политической воли от Российской Федерации, чтобы прекратить ее агрессию против Украины.

В то же время, по его убеждению, сейчас необходимы консолидация международного единства и давление на Россию. "Единственное, что уважает Кремль, - это сила. Я верю, что сила Европы заключается в ее единстве и солидарности, в ее готовности защищать основы демократии, в ее последовательности и настойчивости до тех пор, пока не будет получен результат. Сила означает не делать уступки агрессору в надежде, что он станет вашим другом, сила заключается в том, чтобы заставить агрессора изменить его поведение", - подчеркнул Точицкий. 

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В этой связи посол считает, что единство, солидарность и ведение переговоров с позиции силы являются путем к победе. "Переговоры путем принесения в жертву принципов - уважения международного права, европейских ценностей и человеческой жизни - это путь в никуда", - подчеркнул Точицкий.

"Нам нужно единство, сила и последовательность, чтобы остановить российскую агрессию и вернуть Кремль к нормам международного права. Иначе уступки России будут стоить Европе очень дорого", - заявил посол.

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Украина, ЕС, Россия, РФ, Евро Союз.
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