Эвакуация украинцев из Китая: в ПЦУ указали на моральную сторону вопроса

Новости Украины:ПЦУ призывает украинцев быть милосердными к эвакуированным из Китая.

Православная церковь Украины обратилась к гражданам с просьбой проявить милосердие к эвакуированным украинцам из Китая.

Об этом ПЦУ написала в Facebook.

"В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где распространилось опасное заболевание, мы наблюдаем проявление агрессивного отношения к их приезду на Родину. Хотя медицинские службы засвидетельствовали, что среди тех, кто вернулся, нет больных, и необходимость прохождения карантина является дополнительной и необходимой мерой безопасности - страх и отчужденность подталкивают людей к неприятию", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отмечают, что церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но церковь обязана указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество.

"Итак, пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность!", - подчеркнули в ПЦУ.