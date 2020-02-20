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Четверг, 20.02.2020
Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в Харькове (Фото)
Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в Харькове (Фото)
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Аваков об эвакуации украинцев: Не нужно паниковать (Видео)

Аваков об эвакуации украинцев: Не нужно паниковать (Видео)
14:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Глава ведомства сделал заявление в связи с эвакуацией украинцев из Уханя.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что МВД сделало все, чтобы граждане страны были защищены от потенциальных угроз в связи с эвакуацией людей из Уханя, сообщает пресс-служба ведомства.

"Самолет авиакомпании SkyUp, по решению правительственной комиссии, наконец, доставил наших граждан в аэропорт "Борисполь". Планировалось, что этот самолет приземлится в Харькове, но там был сильный туман. Поэтому, пока он в Борисполе дозаправляется ", - сказал министр во время посещения аэропорта "Борисполь".

Аваков подчеркнул, что обсервациям будет продолжаться 14 дней в Полтавской области в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах и призвал местных граждан не паниковать.

"Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейк. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолете здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного заморенные. Это информация с борта самолета", - отметил министр.

Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в Харькове (Фото)

Также глава МВД отметил, что в Китае все проходили контроль, несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что в них повышенная температура. По предварительной информации, люди не инфицированы, а просто имели слабость.

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Украина, МВД, Эвакуация, Арсен Аваков, Ухань.
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