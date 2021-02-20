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Принцесса Евгения показала новорожденного сына и рассекретила его имя (фото)

Принцесса Евгения показала новорожденного сына и рассекретила его имя (фото)
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram Princess Eugenie

Шестая внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк стали родителями первенца во вторник, 9 февраля 2021 года. Сын пары появился на свет около 9 утра в частной больнице Portland в Лондоне. Отметим, что малыш стал девятым правнуком Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

В субботу, 20 февраля, на официальной странице принцессы в Инстаграме появился пост с новыми фотографиями сына. Также Евгения и Джек раскрыли полное имя младенца.

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"Мы хотели познакомить вас с Августом Филиппом Хоуком Бруксбэнком. Спасибо за множество замечательных сообщений. Наши сердца полны любви к этому человечку, просто не передать словами. Мы рады поделиться с вами этими фотографиями", - написали счастливые родители в соцсети.

 
 
 
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Кроме этого, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поблагодарили персонал больницы, где отметили работу "замечательной" акушерки.

 
 
 
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Напомним, что сейчас королевская чета проживает в бывшем коттедже Меган Маркл и принца Гарри, с которым у принцессы Евгении всегда были теплые, дружеские отношения.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Королевская семья, Принцесса Евгения, Джек Бруксбенк.
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