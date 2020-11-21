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Беременная внучка Елизаветы II переехала в дом Меган Маркл и принца Гарри

Беременная внучка Елизаветы II переехала в дом Меган Маркл и принца Гарри
13:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram Princess Eugenie

Принц Гарри и Меган Маркл, которые сейчас проживают в США, передали ключи от коттеджа Фрогмор 30-летней принцессе Евгении, которая готовится стать матерью.

Как сообщает PageSix, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк переехали в коттедж герцогов Сассекских пять недель назад.

"Меган и Гарри предложили свой дом Евгении и Джеку, когда те узнали, что ждут первенца. Дом полностью оборудован для новой семьи и новорожденного", - отмечается в издании.

Известно, что принц Гарри был очень близок с кузиной Евгенией. Еще до переезда в США, Гарри часто проводил время с принцессой, они вместе посещали клубы, вечеринки.

Изначально Фрогмор был подарен принцу Гарри королевой Елизаветой II за месяц до его свадьбы в апреле 2018 года. Тогда на его ремонт было потрачено 3,6 млн долларов из средств налогоплательщиков. Это вызвало негодования среди британцев, а недавно глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит потребовал от принца Гарри и Меган Маркл вернуть все средства, потраченные на ремонтные работы в коттедже.

Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка два года назад в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" писал, что 20 ноября Ее Высочество Елизавета II и принц Филипп отпраздновали 73-ю годовщину супружеской жизни.

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Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Принцесса Евгения, Джек Бруксбенк.

Автор:

Телеграф
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