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Меган Маркл и принцу Гарри приказали вернуть деньги британским налогоплательщикам

Меган Маркл и принцу Гарри приказали вернуть деньги британским налогоплательщикам
Обновлено 21:10 Сегодня Телеграф

Как пишет издание Express.co.uk, Меган Маркл и принц Гарри обязаны возместить все затраты на ремонт поместья и свою свадьбу в Великобритании, тем самым вернув деньги британским налогоплательщикам.

Глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит заявил, что после отречения пары от королевских обязанностей и переезда в США, когда они смогли начать самостоятельную и финансово независимую жизнь, стало ясно, что у них достаточно денег, чтобы вернуть за то, что в свое время профинансировали британские налогоплательщики.

"Это включает расходы на безопасность и другие расходы на свадьбу. Это также включает арендную плату, которую они должны платить за Frogmore Cottage", - заявил Смит.

Фрогмор-хаус

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Генеральный директор Republic также призвал Меган Макрл и принца Гарри раскрыть сумму арендной платы, которую они платят за содержание Frogmore Cottage, несмотря на то, что находятся в Соединенных Штатах.

Однако сайт Sussex Royal Меган Маркл и принца Гарри опровергает утверждения, что они все еще получают финансирование от налогоплательщиков Великобритании. Что касается коттеджа Frogmore, на веб-сайте указано, что он по-прежнему будет собственностью королевы и что Сассексы будут продолжать использовать его с разрешения Елизаветы II.

Ранее "Телеграф" писал о том, что принц Филипп разочарован решением принца Гарри и Меган Маркл покинуть Великобританию

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Великобритания, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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