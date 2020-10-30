Кейт Миддлтон признали самой стильной знаменитостью в Instagram

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон остается одной из самых стильно одетых знаменитостей в Instagram. Об этом сообщили эксперты британского издания Daily Mail.

38-летняя Кейт Миддлтон получила статус самой стильной в Instagram после того, как она вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.

Новый наряд супруги принца Уильяма вызвал буквально шквал комментариев: "Она всегда в отличной одежде, которая к тому же безупречно сшита", "Кэтрин прекрасно одевается и всегда выглядит уместно".

Как ранее сообщал "Телеграф", Кейт Миддлтон очень любит носить костюмы и не скрывает этого, несмотря на то, что этот образ не сильно нравится Елизавете II.