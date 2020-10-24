Раздражает королеву: как Кейт Миддлтон нарушила монарший дресс-код

Кейт Миддлтон давно хвалят за ее чувство стиля - королевские наблюдатели пристально следят за ее гардеробом.

Так, на этой неделе Кейт еще больше порадовала поклонников своим последним образом, так как герцоги Кембриджские вышли в свет, чтобы встретиться с финалистами фотопроекта под названием Hold Still, сообщает издание Express. Позже в тот же день они снимались с телеведущей Кейт Гарравей для церемонии вручения награды Pride of Britain Awards в Лондоне.

Кейт была одета в сшитый на заказ синий костюм в паре с синей рубашкой на пуговицах от SMYTHE. Выбор наряда также соответствовал выбору ее мужа принца Уильяма, который также был в синем костюме.

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А на прошлой неделе Кейт Миддлтон появилась в музее естествознания в Лондоне в черном комплекте от Alexander McQueen. Спустя десять лет после свадьбы этот дизайнер остается одним из любимых герцогини.

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Но, по-видимому, один из любимых образов Кейт на самом деле является одним из самых больших раздражителей для Елизаветы II, так как она не любит костюмы. Королева всегда советует другим монаршим особам следовать ее примеру и надевать платье или юбку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Кейт Миддлтон расстраивается из-за поведения королевы Елизаветы II, и при чем здесь мама Меган Маркл.