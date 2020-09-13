Пренебрежение к ее семье: чем королева Елизавета огорчила Кейт Миддлтон

По словам инсайдеров, мама Меган Маркл сблизилась с королевской семьей, в отличие от Кэрол Миддлтон.

По сообщениям инсайдеров, маму Меган Маркл приняли в королевской семье лучше, чем маму Кейт Миддлтон. Маркл очень близка со своей мамой Дорией. Когда герцоги Сассекские переехали в США, СМИ предполагали, что Дория будет постоянно жить в доме Меган и Гарри, чтобы помогать дочери, воспитывать сына Арчи.

"Еще на свадьбе Гарри и Меган публику покорил трогательный жест принца Чарльза, который подал Дории руку, а после мило беседовал с ней на выходе из часовни Святого Георгия", — цитирует слова эксперта издание Express.

Спустя всего несколько месяцев после свадьбы произошла размолвка между герцогиней Кембриджской и королевой Елизаветой.

"Кэтрин пришла в ярость, узнав, что королева предложила матери Меган провести рождественские каникулы в ее резиденции в Сандрингеме. Кейт увидела в этом поступке пренебрежение к ее семье. Ее родителей никогда не приглашали провести Рождество вместе с королевой", — рассказал анонимный инсайдер.