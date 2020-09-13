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Пренебрежение к ее семье: чем королева Елизавета огорчила Кейт Миддлтон

Пренебрежение к ее семье: чем королева Елизавета огорчила Кейт Миддлтон
21:13 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
По словам инсайдеров, мама Меган Маркл сблизилась с королевской семьей, в отличие от Кэрол Миддлтон.

По сообщениям инсайдеров, маму Меган Маркл приняли в королевской семье лучше, чем маму Кейт Миддлтон. Маркл очень близка со своей мамой Дорией. Когда герцоги Сассекские переехали в США, СМИ предполагали, что Дория будет постоянно жить в доме Меган и Гарри, чтобы помогать дочери, воспитывать сына Арчи.

"Еще на свадьбе Гарри и Меган публику покорил трогательный жест принца Чарльза, который подал Дории руку, а после мило беседовал с ней на выходе из часовни Святого Георгия", — цитирует слова эксперта издание Express.

Спустя всего несколько месяцев после свадьбы произошла размолвка между герцогиней Кембриджской и королевой Елизаветой.

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"Кэтрин пришла в ярость, узнав, что королева предложила матери Меган провести рождественские каникулы в ее резиденции в Сандрингеме. Кейт увидела в этом поступке пренебрежение к ее семье. Ее родителей никогда не приглашали провести Рождество вместе с королевой", — рассказал анонимный инсайдер.

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Все по теме:

Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, Королевская семья.

Автор:

Телеграф
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