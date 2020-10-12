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Понедельник, 12.10.2020
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Прекрасная Кейт: жена принца Уильяма продемонстрировала изысканный образ в новом видео

Прекрасная Кейт: жена принца Уильяма продемонстрировала изысканный образ в новом видео
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф
Герцогиня Кембриджская записала видеообращение, в котором предстала в элегантном наряде.

Как покровительница Музея естественной истории в Лондоне, Кейт Миддлтон объявит во вторник, 13 октября, победителя конкурса "Фотограф года дикой природы" на первой церемонии вручения виртуальных наград.

"Мы очень рады объявить, что Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская, как меценат Музея естественной истории, объявит победителя престижной награды "Фотограф года дикой природы" в этом году на нашей первой виртуальной церемонии награждения", - заявлено на официальной странице музея в Инстаграме.

Также, видео было опубликовано на странице герцогов Кембриджских.

 
 
 
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Для элегантного образа герцогиня Кембриджская выбрала черный пиджак. Талию она подчеркнула с помощью черного пояса. Поскольку ролик был снят портретом, то трудно разглядеть во что именно одета герцогиня: платье или брюки. Стильный образ Кэтрин дополнила серьгами с жемчугом и перстнем.

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Отмечается, что работы конкурсантов были отобраны из почти 50 тысяч фотографий. Кейт Миддлтон объявит обладателя Гранд-титула 2020 года на онлайн-церемонии награждения. Зрителей ждет праздничный вечер, посвященный красоте и богатому разнообразию природы, где будут объявлены победители в каждой категории.

Как ранее писал "Телеграф", недавно дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма познакомились со звездной Инстаграма, британским натуралистом Дэвидом Аттенборо. На встрече также был показан новый фильм телеведущего "Дэвид Аттенборо: жизнь на нашей планете".

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Кейт Миддлтон, Герцоги Кембриджские.

Автор:

Телеграф
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