Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма встретились с новоиспеченной звездой Instagram (Фото)

Новые фотографии появились на официальной странице Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Инстаграм. На них изображены моменты знакомства маленьких принцев и принцессы с одним из самых знаменитых в мире ведущих и натуралистов - Сэром Дэвидом Аттенборо.
Принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта были в восторге от приезда известного натуралиста, Они являются его большими поклонниками.
Сами снимки были сделаны около недели назад в саду Кенсингтонского дворца.
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Отмечается, что во время своего визита натуралист показал герцогам Кембриджским свой новый фильм под названием "Дэвид Аттенборо: жизнь на нашей планете".
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Известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям очень обеспокоены вопросами окружающей среды. Они хотят поддержать новый проект Аттенборо, цель которого - учредить специальную награду, которую будут предоставлять специалистам в сфере защиты нашей планеты.
Как сообщалось ранее, британский телеведущий Дэвид Аттенборо обогнал Дженнифер Энистон и набрал миллион подписчиков в Инстаграм быстрее всех. Достижение натуралиста зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.