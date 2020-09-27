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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма встретились с новоиспеченной звездой Instagram (Фото)

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма встретились с новоиспеченной звездой Instagram (Фото)
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Герцоги Кембриджские решили сделать своим детям сюрприз. Королевская чета устроила для них личную встречу с новой звездой Инстаграм, телеведущим-натуралистом Дэвидом Аттенборо.

Новые фотографии появились на официальной странице Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Инстаграм. На них изображены моменты знакомства маленьких принцев и принцессы с одним из самых знаменитых в мире ведущих и натуралистов - Сэром Дэвидом Аттенборо.

Принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта были в восторге от приезда известного натуралиста, Они являются его большими поклонниками.

Сами снимки были сделаны около недели назад в саду Кенсингтонского дворца.

 
 
 
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Отмечается, что во время своего визита натуралист показал герцогам Кембриджским свой новый фильм под названием "Дэвид Аттенборо: жизнь на нашей планете".

 
 
 
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Известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям очень обеспокоены вопросами окружающей среды. Они хотят поддержать новый проект Аттенборо, цель которого - учредить специальную награду, которую будут предоставлять специалистам в сфере защиты нашей планеты.

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Как сообщалось ранее, британский телеведущий Дэвид Аттенборо обогнал Дженнифер Энистон и набрал миллион подписчиков в Инстаграм быстрее всех. Достижение натуралиста зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Дэвид Аттенборо, Королевская семья, Герцоги Кембриджские.

Автор:

Телеграф
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