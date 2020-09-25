94-летний ведущий за считанные часы побил рекорд популярности в Instagram

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала новый рекорд популярности в Instagram. Британский телеведущий Дэвид Аттенборо обогнал Дженнифер Энистон и набрал миллион подписчиков быстрее всех.

94-летний натуралист сделал свой первый пост вчера, 24 сентября, 10 утра, после того, как присоединился к приложению, и уже через четыре часа у него был миллион подписчиков.

А уже сегодня первый пост Аттенборо был просмотрен более 10 млн раз, а количество его подписчиков превысило 2,7 млн.

Представители Книги рекордов Гиннеса подтвердили, что он побил предыдущий рекорд: "Мы рады подтвердить, что этот рекорд теперь подтвержден нами".

Свой первый пост сэр Дэвид посвятил экологии. Его помощники, Коллин Батфилд и Джонни Хьюз, помогли ему опубликовать IGTV -видео, в котором он поделился своими опасениями по поводу глобального потепления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A Life On Our Planet (@davidattenborough) 24 Сен 2020 в 2:00 PDT

"Я буду использовать эту платформу(Инстаграм), чтобы объяснять, в чем заключаются проблемы и как мы можем с ними справиться" - говорит Аттенборо в своем первом видео.

Новый рекорд сэра Дэвида означает, что он сбил звезду друзей Дженнифер с первой строчки после того, как она набрала миллион подписчиков за 5 часов и 16 минут, присоединившись к Инстаграму в октябре 2019 года.