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"Затролленная персона": Меган Маркл рассказала о психических проблемах

"Затролленная персона": Меган Маркл рассказала о психических проблемах
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф
Меган Маркл и принц Гарри дали небольшое интервью в честь Всемирного дня психического здоровья, отмечаемый ежегодно с 1992 года.

Герцоги Сассекские приняли участие в записи подкаста молодежного канала Teenager Therapy. Пара обсудила проблемы психического здоровья, а Меган Маркл поделилась личным опытом восстановления.

Как призналась 39-летняя супруга принца Гарри, эта тема касается ее напрямую, потому что в прошлом году она стала "самой затролленной персоной в мире".

"Травля и сейчас продолжается. Неважно, 15 вам лет или 25, - если люди говорят о вас неправду, это все равно отражается на вашем эмоциональном фоне", - рассказала Маркл.

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Также знаменитость отметила, что последствия пандемии все больше подталкивают людей к общению в интернете. Это, по ее словам, делает нас более уязвимыми и разъединенными.

Принц Гарри добавил, что "уязвимость - это не слабость, а признак силы, и очень важно говорить о пережитом".

Отметим, по данным ВОЗ, Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября с общей целью повышения осведомленности о проблемах психического здоровья во всем мире и мобилизации усилий в поддержку психического здоровья.

Как ранее сообщал "Телеграф", недавно супруги Меган Маркл и принц Гарри поговорили о расизме и движении Black Lives Matter.

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Принц Гарри, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.

Автор:

Телеграф
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