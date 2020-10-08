"Чертова идиотка": Эд Ширан рассказал, как его ударила внучка королевы Елизаветы

Британский певец пострадал от рук внучки королевы Елизаветы - принцессы Беатрис, которая случайно ударила исполнителя мечом по лицу.

История произошла в 2016 году на одной из королевских вечеринок. Принцесса порезала лицо Эда Ширана церемониальным мечом, когда хотела в шутку посвятить в рыцари британского музыканта, автора хита You’re Beautiful, Джеймса Бланта.

Певца доставили в больницу для лечения травмы под правым глазом. Позже он все же вернулся на вечеринку.

Рассказал о случившемся менеджер Эда Ширана - Стюарт Кэмп.

"Мы никогда публично это не комментировали" - сказал Кэмп.

Менеджер отметил, что многие советовали соврать и сказать, что виновницей случившегося была не принцесса Беатрис, а кто-то другой. Но Кэмп и Ширан решили, что просто никому не скажут.

"Я не буду врать просто потому, что кто-то — чертов идиот" - заявил менеджер певца.

Также, говоря о Беатрис, Кэмп добавил: "После случившегося мы не слышали от нее ничего".