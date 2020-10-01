О расизме и сыне Арчи: Меган Маркл и принц Гарри дали совместное интервью

Супруги Меган Маркл и принц Гарри прокомментировали свое отношение к расизму и движении Black Lives Matter, а также рассказали немного о своем полугодовалом сыне Арчи.

Герцоги Сассекские, которые перебрались жить в США, редко дают интервью журналистам. Но в этот раз 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри решили выступить в рамках Месяца афроамериканской истории, который ежегодно отмечают в США и Канаде.

Онлайн-трансляция интервью с изданием Evening Standart велась из гостиной нового дома пары в Калифорнии.

В интервью шла речь о расизме и движении против дискриминации темнокожих Black Lives Matter, которое Маркл полностью поддерживает.

В свою очередь, герцог Сассекский заявил, что очень обеспокоен расизмом в своей родной Британии. Он подчеркнул, что не догадывался о такой проблеме как расизм в Великобритании и целом мире пока не познакомился со своей женой.

Кроме обсуждения расовых проблем, герцоги Сассекские рассказали о своем сыне Арчи. Супруги отметили, что им очень повезло с малышом: "Он всегда чем-то занят и постоянно держит нас в тонусе".

View this post on Instagram A post shared by Evening Standard (@evening.standard) on Oct 1, 2020 at 8:30am PDT

Напомним, 39-летняя Меган Маркл неожиданно появилась в прямом эфире популярного развлекательного шоу "Америка ищет таланты".