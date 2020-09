Супруга принца Гарри неожиданно появилась в эфире талант-шоу (Видео)

В четверг, 23 сентября, 39-летняя Меган Маркл появилась в прямом эфире популярного развлекательного шоу "Америка ищет таланты".

Меган Маркл записала небольшое видеообращения для одного из участников американского талант-шоу America's Got Talent ("Америка ищет таланты"). Супруга принца Гарри выразила слова поддержки 59-летнему исполнителю Арчи Уильямсу, который является тезкой годовалого сына герцогов Сассекских.

Как пишет издание Independent, Арчи Уильямс по ошибке отсидел в тюрьме целых 36 лет за преступление, которое не совершал. Только после того, как была доказана невиновность Уильямса, он смог воплотить в жизнь мечту всей жизни, а именно выступать на сцене.

На записи, которую показали на большом экране на сцене, Меган Маркл рассказала, что была очень тронута тяжелой и несправедливой судьбой мужчины, а также подчеркнула, что она с супругом искренне поддерживает и болеет за участника: "Привет, Арчи! Я просто хотела сообщить вам, что мы были так тронуты вашей историей и поддерживаем вас каждую неделю".

Для прямого эфира Маркл предпочла выбрать нежную бежевую рубашку и черные кожаные брюки. Волосы жена принца Гарри собрала в хвост, оставив аккуратные пряди впереди. Кроме этого, Меган Маркл сделала легкий, лаконичный макияж.

Первое прослушивание Арчи Уильямса в проекте America's Got Talent

Тогда 59-летний Уильямс спел песню британского исполнителя Элтона Джона Don't Let the Sun Go Down on Me, после которой звездное жюри проекта не смогло скрыть слез. К сожалению, мужчина не стал победителем популярного реалити-шоу Америки.

Как сообщалось ранее, британцы рассекретили тайное увлечение 39-летней супруги принца Гарри Меган Маркл.