Эротические романы: фанаты Меган Маркл удивились ее литературным увлечениям

Пикантное литературное предпочтение 39-летней супруги принца Гарри рассекретили британцы.

Британская публика очень удивилась, когда стало известно, книги какого жанра предпочитает Меган Маркл. Бывшую актрису выдала электронная почта.

Как оказалось, Жена принца Гарри Меган Маркл - ярая поклонница творчества известной французской писательницы Анаис Нин. Француженка прославилась рассказами эротического содержания. Любимым произведением Маркл стала книга Анаис "Четырехкамерное сердце", где есть множество эротических сцен.

По словам журналиста Саймона Бойла, когда звезда "Форс-мажоров" начала встречаться с принцем Гарри, то пользовалась электронной почтой с цитатой из автобиографии французской писательницы. В книге упоминается история о сексе втроем, и Маркл как раз взяла фразу одной из его участниц.

По его словам французская писательница Нин ко всему прочему была еще и ярой феминисткой. Маркл, как известно, тоже его сторонница.

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали многолетний контракт с сервисом Netflix.