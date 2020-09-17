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На фоне Средиземного моря: Белла Хадид и Хейли Бибер снялись для рекламы ароматов Versace

На фоне Средиземного моря: Белла Хадид и Хейли Бибер снялись для рекламы ароматов Versace
17:32 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Итальянский дом моды Versace представил рекламную кампанию своих новых ароматов, главными звездами которой стали Белла Хадид и Хейли Бибер.

Руководила съемками, которые проходили на острове Кавалло, расположенном между Корсикой и Сардинией, британка Харли Вейр.

Модели Белла Хадид и Хейли Бибер представили два новых аромата Versace — Dylan Turquoise и Dylan Blue. Девушки позировали на живописном фоне Средиземного моря в с обольстительных образах.

Модели примерили несколько соблазнительных нарядов - купальники, укороченные топы, мини-юбки и платья. Эффектные образы дополнили аксессуары с фирменным логотипом Versace.

 
 
 
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Публикация от Versace (@versace)

 
 
 
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Публикация от Versace (@versace)

Множество снимков со съемки опубликовала на своей странице в Instagram Белла Хадид, продемонстрировав, как проходила работа над кампейном.

 
 
 
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Публикация от Bella  (@bellahadid)

Versace Dylan Blue Pour Femme: реклама с Беллой Хадид

 

Versace Dylan Turquoise Pour Femme: реклама с Хейли Бибер

 

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Отметим, что для Хейли Бибер эта рекламная съемка стала первой работой с Versace, в то время как Хадид работает с итальянским домом не впервые.

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Все по теме:

Реклама, Модель, Versace, Белла Хадид, Хейли Болдуин.

Автор:

Телеграф
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