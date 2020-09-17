На фоне Средиземного моря: Белла Хадид и Хейли Бибер снялись для рекламы ароматов Versace

Руководила съемками, которые проходили на острове Кавалло, расположенном между Корсикой и Сардинией, британка Харли Вейр.
Модели Белла Хадид и Хейли Бибер представили два новых аромата Versace — Dylan Turquoise и Dylan Blue. Девушки позировали на живописном фоне Средиземного моря в с обольстительных образах.
Модели примерили несколько соблазнительных нарядов - купальники, укороченные топы, мини-юбки и платья. Эффектные образы дополнили аксессуары с фирменным логотипом Versace.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Множество снимков со съемки опубликовала на своей странице в Instagram Белла Хадид, продемонстрировав, как проходила работа над кампейном.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Versace Dylan Blue Pour Femme: реклама с Беллой Хадид
Versace Dylan Turquoise Pour Femme: реклама с Хейли Бибер
Отметим, что для Хейли Бибер эта рекламная съемка стала первой работой с Versace, в то время как Хадид работает с итальянским домом не впервые.