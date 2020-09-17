На фоне Средиземного моря: Белла Хадид и Хейли Бибер снялись для рекламы ароматов Versace

Итальянский дом моды Versace представил рекламную кампанию своих новых ароматов, главными звездами которой стали Белла Хадид и Хейли Бибер.

Руководила съемками, которые проходили на острове Кавалло, расположенном между Корсикой и Сардинией, британка Харли Вейр.

Модели Белла Хадид и Хейли Бибер представили два новых аромата Versace — Dylan Turquoise и Dylan Blue. Девушки позировали на живописном фоне Средиземного моря в с обольстительных образах.

Модели примерили несколько соблазнительных нарядов - купальники, укороченные топы, мини-юбки и платья. Эффектные образы дополнили аксессуары с фирменным логотипом Versace.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace) 15 Сен 2020 в 1:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace) 15 Сен 2020 в 5:35 PDT

Множество снимков со съемки опубликовала на своей странице в Instagram Белла Хадид, продемонстрировав, как проходила работа над кампейном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella (@bellahadid) 16 Сен 2020 в 4:02 PDT

Versace Dylan Blue Pour Femme: реклама с Беллой Хадид

Versace Dylan Turquoise Pour Femme: реклама с Хейли Бибер

Отметим, что для Хейли Бибер эта рекламная съемка стала первой работой с Versace, в то время как Хадид работает с итальянским домом не впервые.