Джиджи Хадид родила? Отец модели намекнул на появление внука

Отец супермодели Джиджи Хадид, Мохамед Хадид подогрел слухи о тайных родах дочери, написав трогательное письмо ее будущему ребенку.

71-летний Мохамед опубликовал на своей странице в Instagram фото письма, написанного от руки, в котором обратился к будущему внуку. В невероятно трогательном письме мужчина признался в любви к своему внуку.

Отец Джиджи отметил, что как только узнал, что его дочь ждет ребенка, он плакал, ведь знал, что теперь его сердце навсегда будет принадлежать малышу.

"Привет, маленький внук, это я, мое сердце настолько счастливо, насколько это возможно. Я желаю тебе видеть солнце и луну, и быть счастливым. Знай, что дедушка всегда рядом и я сделаю для тебя все, что угодно, мой дорогой", — написал счастливый дедушка.

Позже, он удалил эту публикацию, чем усилил подозрение фанатов о тайных родах Джиджи Хадид. Супермодель должна родить первенца в сентябре, как сообщали все СМИ.

Также к "интригантам" присоединилась и сестра Джиджи - Белла Хадид.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella (@bellahadid) 15 Сен 2020 в 10:25 PDT

В подписи к посту, Белла написала, что "плачет от счастья", чем и взбудоражила соцсети. Фанаты восприняли это, как новость о том, что уже родила втайне от прессы и общественности.