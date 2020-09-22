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"Для меня нет оправдания": убийца Джона Леннона обратился к родным артиста

"Для меня нет оправдания": убийца Джона Леннона обратился к родным артиста
20:25 Сегодня Телеграф
Марк Чепмен, убивший основателя и участника группы The Beatles, попросил прощения у родных музыканта и объяснил свой поступок.

Убийца Джона Леннона, 65-летний Марк Чепмен, извинился перед родственниками музыканта и объяснил свой поступок почти 40-летней давности  "самовлюбленностью и эгоистичностью" после того, как ему было отказано в условно-досрочном освобождении в одиннадцатый раз после слушаний в прошлом месяце.

Об этом сообщает BBC. 

Чепмен четыре раза выстрелил в Леннона возле его квартиры на Манхэттене в Нью-Йорке, когда он наблюдал за ним, в 1980 году.

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Во время слушания Чепмен сказал, что убил 40-летнюю рок-звезду "ради славы" и что он заслужил смертную казнь.

Он добавил, что все время думает о "презренном поступке" и допускает, что может провести остаток своей жизни в тюрьме.

"Я просто хочу повторить, что прошу прощения за свое преступление", - сказал Чепмен совету по условно-досрочному освобождению в исправительном учреждении Венде в Нью-Йорке.

"Для меня нет оправдания. Это было для самовнушения. Я думаю, что это худшее преступление, которое может быть - сделать что-то с невиновным", - рассказал он.

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Напомним, официальная автобиографическая книга о легендарной британской группе The Beatles поступит на прилавки в августе 2021 года.

Новая автобиография получила название "The Beatles: Get Back". Книга полностью посвящена истории создания последнего студийного альбома группы – Let It Be.

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The Beatles, Джон Леннон, Марк Чепмен.

Автор:

Телеграф
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