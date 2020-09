На основе записанных диалогов: новая автобиография The Beatles выйдет в 2021 году

Официальная автобиографическая книга о легендарной британской группе The Beatles поступит на прилавки в августе 2021 года.

Новая автобиография получила название "The Beatles: Get Back". Книга полностью посвящена истории создания последнего студийного альбома группы – Let It Be.

Стоит отметить, что "The Beatles: Get Back" - первая за последние 20 лет книга о легендарной четверке. Первая автобиография группы вышла в далеком 2000 году. В ней рассказано о событиях, случавшимися с группой до 1970 года.

Основой автобиографии стали записанные диалоги музыкантов. Вступление к книге напишет известный британский писатель Ханиф Курейши.

Также, поклонники "Ливерпульской четверки" смогут увидеть множество неизданных ранее фотографий группы.