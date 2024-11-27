Похоронен один в большом семейном склепе: как выглядит могила Кузьмы Скрябина

Артиста похоронили на родной Львовщине

Андрей Кузьменко – известный украинский певец, композитор, лидер группы "Скрябин". Самыми известными треками коллектива стали "Старые фотографии", "Спи себе сама", "Люди, как корабли". Певец погиб в дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области, 2 февраля 2015 года, когда возвращался с концерта.

По этому случаю "Телеграф" покажет, где похоронили артиста и напомнит, при каких обстоятельствах он погиб. Музыкант покоится в семейном склепе.

Смерть Андрея Кузьменко

Смерть Андрея Кузьменко до сих пор вызывает немало вопросов у его поклонников. Многие люди не верят в то, что автомобиль исполнителя столкнулся с молоковозом случайно. Некоторые поклонники выражали уверенность, что смерть артиста при таких обстоятельствах спланировали заранее.

Причиной возможного убийства Кузьменко люди называли его критику властей. Ведь в последние годы исполнитель резко высказывался об общественно-политической ситуации в стране. В частности, возмущался коррупции, безнаказанности чиновников, плохому состоянию дорог, отсутствию ремонта в помещениях.

Так, Андрей попал в ДТП 2 февраля 2015 возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровщины. Это произошло, когда Андрей возвращался в Киев из Кривого Рога, где давал концерт. Автомобиль певца Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом. Артист погиб спустя полчаса после аварии. Еще две пассажирки, которые ехали с Кузьменко, а также водитель молоковоза, попали в больницу.

По факту ДТП, в котором погиб певец, открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Могила Андрея Кузьменко

Андрея отпевали в Церкви Преображения Господа Нашего Иисуса Христа во Львове. Провести в последний путь певца пришли немало местных. Они приносили исполнителю цветы и зажигали лампадки. Также на похороны приехали близкие друзья Андрея – Руслана, Наталья Могилевская, продюсер Владимир Бебешко.

Исполнителя похоронили в семейном склепе на кладбище в Брюховичах. Ему установили памятник из серого гранита и табличкой "Кузьма Скрябин", ведь именно так его называли в шоу-бизнесе. На место захоронения Андрея часто приезжают поклонники, поэтому часто можно увидеть цветы, лампадки и сине-желтые флаги.

Фото Вадима Савченко

Фото Вадима Савченко

На месте гибели Кузьменко установили двухметровый памятный знак. Его верхняя часть выполнена в форме креста. Памятник установили на средства неравнодушных. На нем можно увидеть слова молитвы "Отче наш" и строки из композиции "Скрябина" — "Пусти мене".

Фото: Tabloid

К тому же, памятник певцу установили в Луцке. Скульптор воспроизвел, как артист сидит на скамейке, положив ногу на ногу.

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