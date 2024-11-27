Похований один у великому родинному склепі: як виглядає могила Кузьми Скрябіна

Артиста поховали на рідній Львівщині

Андрій Кузьменко — відомий український співак, композитор, лідер гурту "Скрябін". Найвідомішими треками колективу стали "Старі фотографії", "Спи собі сама", "Люди, як кораблі". Співак загинув у дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині, 2 лютого 2015 року, коли повертався з концерту.

З цієї нагоди "Телеграф" покаже, де поховали артиста та нагадає, за яких обставин він загинув. Музикант спочиває у родинному склепі.

Смерть Андрія Кузьменка

Смерть Андрія Кузьменка й досі викликає чимало запитань у його шанувальників. Багато людей не вірить у те, що автівка виконавця зіштовхнулась з молоковозом випадково. Деякі прихильники висловлювали впевненість, що смерть артиста за таких обставин спланували заздалегідь.

Причиною можливого вбивства Кузьменка люди називали його критику влади. Адже протягом останніх років виконавець різко висловлювався про суспільно-політичну ситуацію в країні. Зокрема обурювався корупції, безкарності чиновників, поганому стану доріг, відсутності ремонту в приміщеннях.

Так, Андрій потрапив у ДТП 2 лютого 2015 року біля села Лозуватка Криворізького району, що на Дніпропетровщині. Це сталося, коли Андрій повертався до Києва з Кривого Рогу, де давав концерт. Автівка співака Toyota Sequoia зіткнулась з молоковозом. Артист загинув через пів години після аварії. Ще двох пасажирок, які їхали з Кузьменком, а також водій молоковоза, потрапили до лікарні.

За фактом ДТП, в якому загинув співак, відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами".

Могила Андрія Кузьменка

Андрія відспівали в Церкві Преображення Господа Нашого Ісуса Христа у Львові. Провести в останню путь співака прийшло чимало місцевих. Вони приносили виконавцю квіти й запалювали лампадки. Також на похорон приїхали близькі друзі Андрія — Руслана, Наталка Могилевська, продюсер Володимир Бебешко.

Виконавця поховали в родинному склепі на цвинтарі в Брюховичах. Йому встановили пам’ятник з сірого граніту й табличкою "Кузьма-Скрябін", адже саме так його називали у шоубізнесі. На місце поховання Андрія часто приїжджають шанувальники, тому там часто можна побачити квіти, лампадки та синьо-жовті прапори.

Фото Вадима Савченка

Фото Вадима Савченка

На місці загибелі Кузьменка встановили двометровий пам’ятний знак. Його верхня частина виконана у формі хреста. Пам'ятник встановили за кошти небайдужих. На ньому можна побачити слова молитви "Отче наш" та рядки з композиції "Скрябіна" — "Пусти мене".

Фото: Tabloid

До того ж пам'ятник співаку встановили у Луцьку. Скульптор відтворив, як артист сидить на лавці, поклавши ногу на ногу.

Раніше "Телеграф" розповідав про брата третього президента України Віктора Ющенка. Чоловік теж певний час займався політикою.