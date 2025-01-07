Туда лично приезжал Зеленский: как выглядит место гибели Кузьмы Скрябина

На месте гибели артиста установили памятник

Украинский певец и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко вошел в историю украинской музыки. Современники часто напевают его песни "Старі фотографії", "Мам", "Люди як кораблі" и распространяют отрывки из его интервью. Исполнитель трагически погиб в ДТП в Днепропетровской области.

"Телеграф" расскажет о том, как выглядит место, где погиб Кузьма и также памятник певцу.

Место, где погиб Андрей Кузьменко

Смерть известного певца до сих пор обсуждается в обществе, хотя прошло уже почти 10 лет. Многие сомневаются в том, что артист случайно погиб в аварии. А все потому, что Кузьма резко критиковал власть за коррупцию, плохое состояние дорог и низкий уровень жизни граждан.

2 февраля 2015 года артист возвращался в Киев с концерта в Кривом Роге. Возле села Лозоватка Криворожского района на Днепропетровщине автомобиль певца Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом. молоковоза госпитализировали. Смерть певца наступила через полчаса после аварии. Пассажирку, которая ехала с певцом, и водителя молоковоза госпитализировали. Им удалось выжить.

Андрея Кузьменко похоронили в семейном склепе на кладбище в Брюховичах. Артисту установили памятник из серого гранита и табличкой "Кузьма Скрябин", поскольку так певца часто называли в шоу-бизнесе.

Фото Вадима Савченко

На месте гибели Кузьмы в 2015 году установили двухметровый мемориальный знак. На его открытие пришли родные, друзья, коллеги и поклонники творчества "Скрябина". Верхняя часть памятника выполнена в виде креста, а нижняя – мемориальная плита, на которой можно увидеть строки из песни "Скрябина" — "Пусти мене" и слова молитвы "Отче наш". Мемориал установили за средства неравнодушных.

В 2019 году участок дороги, где погиб Кузьма, был отремонтирован. Однако ямы устранили только на опасном повороте и напротив памятника артисту, а дальше состояние дороги не изменилось.

В 2020 году на место гибели Кузьмы приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Он возложил цветы к мемориалу певца. Также глава государства присвоил артисту звание "Героя Украины".

Фото: ОП

Фото: ОП

Однако уже в 2021 году в сети можно увидеть фото, что состояние дороги на трассе, где погиб артист, не изменилось.

Ранее "Телеграф" писал о доме в Киеве, где жил лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко. Там ему установили мемориал, который выглядит нестандартно.