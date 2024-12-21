Познакомились в школе и прожили вместе 21 год: как выглядит вдова Скрябина и что о ней известно

Личную жизнь Скрябин старался не выставлять напоказ

Известный украинский музыкант Кузьма Скрябин погиб 9 лет назад, но продолжает жить в своих песнях и книгах. И огромное сокровище в виде его творчества продолжает оберегать и развивать супруга исполнителя Светлана Бабийчук, которая недавно стала жертвой мошенников.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит вдова Кузьмы Скрябина и чем занимается. Мы узнали некоторые факты их знакомства.

Что известно о личной жизни Кузьмы Скрябина

Вокалист группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в результате ДТП на трассе "Кировоград — Кривой Рог — Запорожье" в 2015 году и для Украины это стало большой утратой. Артист запомнился не только своими легендарными хитами, которые в начале полномасштабной войны обрели новый виток популярности, но и своей активной гражданской позицией.

Кузьма Скрябин погиб 9 лет назад

У артиста осталась супруга Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара. Личную жизнь Скрябин старался не выставлять напоказ, в сети нет архивных фотографий с дня его свадьбы, но о некоторых деталях музыкант рассказывал с удовольствием.

Кузьма Скрябин познакомился с женой в школе, Фото: Viva

Известно, что с будущей женой Скрябин был знаком со школы, Светлана училась в параллельном классе, но их любовная история началась позже. Когда Андрей ушел в армию, то начал писать Светлане письма, она отвечала и между ними возникли дружеские отношения.

Кузьма Скрябин прожил с деной 21 год, до самой гибели

Завершив обучение Светлана Бабийчук по распределению должна была уезжать в Казахстан, но девушка очень хотела остаться в Украине и даже готова была фиктивно выйти замуж. Андрей тогда уже вернулся во Львов, чтобы учиться в институте и между ними тогда вспыхнула искра, которая дала начало романтическим отношениям.

Инициатором свадьбы в 1994 году стала именно Светлана, которая поставила Андрея перед фактом: либо они завтра идут в ЗАГС, либо расходятся. И на следующий день музыкант поджидал любимую возле двери. Обручальных колец у них не было, как и роскошного торжества, но зато их совместная жизнь была наполнена путешествиями и приятными моментами.

Кузьма Скрябин и его супруга Светлана Бабийчук

Кузьма отмечал, что семья всегда для него была на первом месте, с женой они ссорились крайне редко, он никогда не давал ей поводов для ревности. В браке со Светланой Кузьма прожил 21 год, до самой гибели.

Его дочери Марии-Барбаре уже исполнилось 27 лет, она замужем за мужчиной по имени Виктор, с которым познакомилась в медицинском университете. Пара вместе уже 5 лет, но детей пока не планирует.

Дочь Кузьмы Скрябина

Как выглядит Светлана Бабийчук и чем занимается

Что касается супруги музыканта Светланы Бабийчук, то она художница и мастер росписи по дереву. В 2006 году у нее были магазины на Андреевском спуске, жена Кузьмы расписывала шелк и батик, работала на заказ.

Как сейчас выглядит жена Скрябина

Позже Светлана основала благотворительный "Фонд имени Кузьмы Скрябина", который стал помогать детским домам, больницам и украинским военнослужащим. Женщина старается вести закрытый образ жизни, поэтому избегает публичности, но посещает мероприятия, связанные с покойным супругом.

Жена Скрябина ведет закрытый образ жизни, Фото: tsn.ua

В марте 2024 года она вместе с дочерью посетила допремьерный показ фильма по мотивам повести Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин". Первыми, кто увидел ленту, стали украинские военнослужащие, а после фильм вышел в широкий прокат.

Жена и дочь Андрея Кузьменко и Катерина Осадчая, Фото: Jetsetter

Светлана Бабийчук отметила, что их брак со Скрябиным был сплошным приключением, она сравнила его с безумной жизнью двух огней. А на вопрос о своей личной жизни ответила неоднозначно, использовав фразу из песни Скрябина "Последняя сигарета". "У Андрея есть такие слова: "Что будет с нами, знает только Бог", так что это, знает только Бог", — загадочно подчеркнула Светлана.

Светлана Бабийчук основала "Фонд имени Кузьмы Скрябина

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила Кузьмы Скрябина. Артиста похоронили в большом семейном склепе.