Познайомились у школі та прожили разом 21 рік: як виглядає вдова Скрябіна і що про неї відомо

Особисте життя Скрябін намагався не виставляти напоказ

Відомий український музикант Кузьма Скрябін загинув 9 років тому, але продовжує жити у своїх піснях та книгах. І величезний скарб у вигляді його творчості продовжує оберігати та розвивати дружина виконавця Світлана Бабійчук, яка нещодавно стала жертвою шахраїв.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає вдова Кузьми Скрябіна та чим займається. Ми дізналися деякі факти їхнього знайомства.

Що відомо про особисте життя Кузьми Скрябіна

Вокаліст гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув внаслідок ДТП на трасі "Кіровоград — Кривий Ріг — Запоріжжя" у 2015 році й для України це стало великою втратою. Артист запам’ятався не лише своїми легендарними хітами, які на початку повномасштабної війни здобули новий виток популярності, а й своєю активною громадянською позицією.

Кузьма Скрябін загинув 9 років тому

У артиста залишилася дружина Світлана Бабійчук та донька Марія-Барбара. Особисте життя Скрябін намагався не виставляти напоказ, у мережі немає архівних фотографій з дня його весілля, але про деякі деталі музикант розповідав із задоволенням.

Кузьма Скрябін познайомився із дружиною у школі, Фото: Viva

Відомо, що з майбутньою дружиною Скрябін був знайомий зі школи, Світлана навчалася у паралельному класі, але їхня любовна історія почалася пізніше. Коли Андрій пішов до армії, почав писати Світлані листи, вона відповідала і між ними виникли дружні стосунки.

Кузьма Скрябін прожив із деною 21 рік, до самої загибелі

Завершивши навчання Світлана Бабійчук за розподілом мала виїжджати до Казахстану, але дівчина дуже хотіла залишитися в Україні й навіть готова була фіктивно вийти заміж. Андрій тоді вже повернувся до Львова, щоб навчатися в інституті й між ними тоді спалахнула іскра, яка дала початок романтичним стосункам.

Ініціатором весілля у 1994 році стала саме Світлана, яка поставила Андрія перед фактом: або вони завтра йдуть до РАГСу, або розходяться. І наступного дня музикант чекав на кохану біля дверей. Обручок у них не було, як і розкішної урочистості, зате їхнє спільне життя було наповнене подорожами та приємними моментами.

Кузьма Скрябін та його дружина Світлана Бабійчук

Кузьма зазначав, що сім’я завжди для нього була на першому місці, з дружиною вони сварилися дуже рідко, він ніколи не давав їй приводів для ревнощів. У шлюбі зі Світланою Кузьма прожив 21 рік, аж до загибелі.

Його дочці Марії-Барбарі вже виповнилося 27 років, вона одружена з чоловіком на ім’я Віктор, з яким познайомилася в медичному університеті. Пара разом уже 5 років, але дітей наразі не планує.

Дочка Кузьми Скрябіна

Як виглядає Світлана Бабійчук та чим займається

Щодо дружини музиканта Світлани Бабійчук, то вона художниця та майстер розпису по дереву. У 2006 році мала магазини на Андріївському узвозі, дружина Кузьми розписувала шовк і батик, працювала на замовлення.

Як зараз виглядає дружина Скрябіна

Пізніше Світлана започаткувала благодійний "Фонд імені Кузьми Скрябіна", який став допомагати дитячим будинкам, лікарням та українським військовослужбовцям. Жінка намагається вести закритий спосіб життя, тому уникає публічності, але відвідує заходи, пов’язані з покійним чоловіком.

Дружина Скрябіна веде закритий спосіб життя, Фото: tsn.ua

У березні 2024 року вона разом із дочкою відвідала допрем’єрний показ фільму за мотивами повісті Кузьми Скрябіна "Я, "Перемога" та Берлін". Першими, хто побачив стрічку, стали українські військовослужбовці, а потім фільм вийшов у широкий прокат.

Дружина та дочка Андрія Кузьменка та Катерина Осадча, Фото: Jetsetter

Світлана Бабійчук зазначила, що їхній шлюб зі Скрябіним був суцільною пригодою, вона порівняла його з шаленим життям двох вогнів. А на запитання про своє особисте життя відповіла неоднозначно, використавши фразу з пісні Скрябіна "Остання цигарка". "У Андрія є такі слова: "Що буде з нами, знає лише Бог", тож це, знає лише Бог ", — загадково підкреслила Світлана.

Світлана Бабійчук заснувала "Фонд імені Кузьми Скрябіна

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила Кузьми Скрябіна. Артиста поховали у великому сімейному склепі.