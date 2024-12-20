Вдова Кузьми Скрябіна стала жертвою шахраїв: її ошукали на 1,5 мільйона

Директора лейбла можуть посадити на 8 років

Директору музичного лейбла Moon Records оголошено підозру за те, що він ошукав спадкоємців Кузьми Скрябіна майже на півтора мільйона гривень. Йдеться про вдову Андрія Кузьменка. Річ у тім, що їй недоплачували роялті.

Про це пише Національна поліція України. Після трагічної загибелі Кузьми Скрябіна авторські права на його творчість успадкувала дружина, Світлана Бабійчук, яка заснувала компанію "Кузьма Скрябін" для управління цими правами.

Компанія уклала ліцензійну угоду з лейблом "Moon Records", за якою 70% доходу від використання музики отримувала родина музиканта, а 30% — лейбл. Однак, за даними слідства, директор лейбла умисно занижував кількість прослуховувань треків на стримінгових платформах та суму винагороди, що належала спадкоємцям.

У кіберполіції встановили, що лейбл уклав угоду з чеською компанією, яка спеціалізується на дистрибуції музики. Це було зроблено для того, щоб збільшити прибутки, які, по суті, не належать лейблу і приховували справжні доходи.

В той час лейбл запевняв Світлану Бабійчук, що чеська фірма — це їх дочірня компанія і вона не бере відсотків з прибутку. Однак як виявилося, ця "дочірня" фірма брала приблизно 85% прибутку і зменшували правдиву кількість прослуховувань.

За результатами експертизи, у 2017-2019 роках прослуховування записів Кузьми Скрябіна повинні були принести родині виконавця приблизно 1,5 мільйона гривень. Директору лейблу Moon Records оголосили підозру у шахрайстві, що передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Кузьми Скрябіна. Його смерть досі викликає у шанувальників багато питань.