Вдова Кузьмы Скрябина стала жертвой мошенников: ее обманули на 1,5 миллиона

Директора лейбла могут посадить на 8 лет

Директору музыкального лейбла Moon Records объявлено подозрение за то, что он обманул наследников Кузьмы Скрябина почти на полтора миллиона гривен. Речь идет о вдове Андрея Кузьменко. Дело в том, что ей недоплачивали роялти.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. После трагической гибели Кузьмы Скрябина авторские права на его творчество унаследовала супруга, Светлана Бабийчук, основавшая компанию "Кузьма Скрябин" для управления этими правами.

Компания заключила лицензионное соглашение с лейблом "Moon Records", согласно которому 70% дохода от использования музыки получала семья музыканта, а 30% — лейбл. Однако, по данным следствия, директор лейбла умышленно занижал количество прослушиваний треков на стриминговых платформах и принадлежащую наследникам сумму вознаграждения.

В киберполиции установили, что лейбл заключил сделку с чешской компанией, специализирующейся на дистрибуции музыки. Это было сделано для того, чтобы увеличить доходы, по сути, не принадлежащие лейблу и скрывавшие настоящие доходы.

В то время лейбл уверял Светлану Бабийчук, что чешская фирма – это их дочерняя компания и она не берет процентов от прибыли. Однако как оказалось, эта "дочерняя" фирма брала примерно 85% прибыли и уменьшала правдивое количество прослушиваний.

По результатам экспертизы, в 2017-2019 годах прослушивание записей Кузьмы Скрябина должны были принести семье исполнителя около 1,5 миллиона гривен. Директору лейбла Moon Records объявили подозрение в мошенничестве, предусматривающее наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Кузьмы Скрябина. Его смерть до сих пор вызывает у поклонников много вопросов.