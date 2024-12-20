Вперше став одруженим чоловіком у 42 роки: як виглядає дружина Анатолія Пашиніна, який воював на Донбасі

Кохана артиста має доньку від першого шлюбу

Відомий актор Анатолій Пашинін, який захищав рідну Україну ще до повномасштабного вторгнення Росії у 2022-му, вперше одружився у 42 роки.

Обранкою зірки фільму "Правило бою" стала українська юристка Леся Задесенець. Кохана артиста є уродженкою Чернігова, працює дружина актора у великій кінокомпанії, а також консультує у питаннях нерухомості.

Про те, що Анатолій одружився, він повідомив у листопаді 2020 року. Зараз Лесі Пашиніній — 48 років.

"Радість і гордість переповнюють мене! Моя божественна Леся, надавши мені високу честь, прийняла мою пропозицію руки та серця і стала моєю дружиною! Ще раз сімсот написав би моя! Україно, за щедру нагороду, дякую!", — писав раніше чоловік.

Анатолій і Леся Пашиніни. Фото: facebook.com/p/Толь-Толіч-Пашинін

Відомо, що жінка має дорослу доньку від першого шлюбу. Дівчину звуть Олександра і їй зараз близько 19 років.

Леся Пашиніна. Фото: facebook.com/LesyaPashynina

Нагадаємо, що Анатолій Пашинін — уродженець Кіровоградської області та випускник Щепкінського театрального училища. Він був одним із популярних акторів у Росії.

У 2014 році, з початком Революції Гідності, Пашинін виїхав із країни-агресорки та став добровольцем батальйону "Арат". Відомо, що актор не мав українського громадянства.

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