Померла колишня дружина Жадана і вдова відомого рок-музиканта

Зі смерті чоловіка Міська Барбари пройшло три роки

У п'ятницю, 20 грудня, стало відомо про смерть Світлани Олешко. Три роки тому українська режисерка втратила свого чоловіка, відомого харківського музиканта Міська Барбару.

Про смерть жінки повідомили її колеги, а також її колишній чоловік — письменник і співак Сергій Жадан. "Вчора пішла з життя Світлана Олешко — засновниця та директорка театру "Арабески". Ми прожили разом від 1995 до 2007 року. Світла пам‘ять…", — написав лідер гурту "Жадан і Собаки". Причини смерті Олешко невідомі.

Журналіст Євген Клімакін повідомив, що прощання з режисеркою відбудеться у понеділок, 23 грудня, у Варшаві. "Прощання відбудеться в понеділок 23 грудня о 12:00 у Варшаві за адресою ul. Powązkowska 14. Запрошуємо друзів, колег, українців Польщі, де вона так багато зробила за останні три роки", — написав Клімакін.

Що відомо про Світлану Олешко

Світлана Олешко — засновниця та режисерка харківського театру "Арабески", а також ініціаторка створення Театрального інституту в Харкові. Серед її найвідоміших постановок: Aftertruth, Red Elvis, Eneida та "РадіоШансон: Вісім історій про Юру Зойфера" за текстами Сергія Жадана.

Світлана та Сергій Жадан жили разом з 1995 до 2007 року. У цьому шлюбі у них народився син Іван. Після розлучення вони зберегли дружні стосунки.

Олешко з колишнім чоловіком Сергієм Жаданом. Справа - син Іван. Фото: facebook.com/p/Svitlana-Oleshko

Згодом Олешко вийшла заміж за актора та соліста гурту "Мертвий півень" Михайла (Міська) Барбару, який помер у 2021 році в Харкові від зупинки серця.

Місько Барбара і Світлана Олешко. Фото: facebook.com/p/Svitlana-Oleshko

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