Не дожив місяця до п’ятдесятиріччя: помер вокаліст гурту "Мертвий Півень" Місько Барбара

Співак був беззмінним вокалістом гурту "Мертвий Півень" з 1989 року.

У віці 49 років помер український співак та актор Михайло "Місько" Барбара.

Про це повідомив у себе на сторінці в Фейсбук народний депутат Володимир В’ятрович.

"RIP Місько Барбара. Один із батьків-засновників українського року. Водночас безтурботний як справжній рок-н-рольщик і глибокий як справжній український актор. Нам тебе бракуватиме", — написав він.

За даними Еспресо, попередньою причиною смерті називається зупинка серця.

Барбара разом з іншими музикантами в 1989 році створив групу "Мертвий Півень" і з того часу був її беззмінним вокалістом.

З 1998 року проживав в Харкові, де деякий час був главою місцевого театру "Арабески".

14 листопада йому мало виповнитися 50 років.

Як повідомлялося раніше, 6 жовтня з життя у віці 47 років пішов піонер українського інтернету і творець одного з перших вітчизняних файлообмінників Олексій Мась.