Помер один з "батьків" українського інтернету Олексій Мась

Він пішов з життя шостого жовтня.

Піонер українського інтернету, творець одного з перших українських файлообмінників Infostore Олексій Мась помер внаслідок хвороби. Йому було 47 років.

Про це повідомили родичі.

Серед його найбільш відомих проектів — Mail.ua і конференція iForum. В останні роки (2015-2017) він співпрацював з компанією Київстар, де займався скаутингом, потім заснував ряд проектів і вів лекції та тренінги з стартапам, психології та програмування. Одним з останніх його проектів стала книга "Дзен інноватора", яку він не завершив.

Він створив Крафтові соцмережі, Клуб стартаперів, сайт позитивних новин і систему рекомендації книг. Саме їй він присвятив свій останній пост в Фейсбуці.

Останнім постом Мася стала рекомендація книги

Поняття дзену для нього було не просто символом, за спогадами друзів він був буддистом в підході до життя. Одним з життєвих принципів називав віру в "свободу думки (від дармоїдів і технократів) і в красу жінок".

Олексій Мась народився в Києві і з дитинства захоплювався математичними науками. Як він сам писав в біографії "з метою прогулу уроків забрідав на олімпіади". В кінці 90-х працював у Нацбанку. З початку 2000-х почав реалізовувати свої проєкти.

Відзначимо, що Мась помер практично в один день з іншим піонером технологій — Стівом Джобсом.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві помер народний депутат Антон Поляков.