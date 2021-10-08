Умер один из "отцов" украинского интернета Алексей Мась

Он ушел из жизни шестого октября.

Пионер украинского интернета, создатель одного из первых украинских файлообменников Infostore Алексей Мась умер вследствие болезни. Ему было 47 лет.

Об этом сообщили родственники.

Среди его наиболее известных проектов — Mail.ua и конференция iForum. В последние годы (2015-2017) он сотрудничал с компанией Киевстар, где занимался скаутингом, затем основал ряд проектов и вел лекции и тренинги по стартапам, психологии и программированию. Одним из последних его проектов стала книга "Дзен инноватора", которую он не завершил.

Он создал Крафтовые соцсети, Клуб Стартаперов, сайта позитивных новостей и системы рекомендации книг. Именно ей он посвятил свой последний пост в Фейсбуке.

Последним постом Мася стала рекомендация книги

Понятие дзена для него было не просто символом, по воспоминаниям друзей он был буддистом в подходе к жизни. Одним из жизненных принципов называл веру "в свободу мысли (от тунеядцев и технократов) и в красоту женщин".

Алексей Мась родился в Киеве и с детства увлекался математическими науками. Как он сам писал в биографии "в целях прогула уроков забредал на олимпиады". В конце 90-х работал в Нацбанке. С начала 2000-х начал реализовывать свои проекты.

Отметим, что Мась умер практически в один день с другим пионером технологий — Стивом Джобсом.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве умер народный депутат Антон Поляков.