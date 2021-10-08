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Розтин показав, від чого помер 33-річний нардеп Антон Поляков

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Полякову через місяць мало б виповнитися 34 роки Новина оновлена 08 жовтня 2021, 10:29
Полякову через місяць мало б виповнитися 34 роки

33-річний парламентар помер в результаті гострої коронарної недостатності

Правоохоронці оприлюднили результати розтину після смерті 33-річного нардепа Антона Полякова, який помер в ніч на 8 жовтня в Києві.

За інформацією Офісу генпрокурора України, Поляков помер в результаті гострої коронарної недостатності — внаслідок гострої ішемічної хвороби серця.

Втім, поліція і прокуратура також чекає результатів інших судово-медичних досліджень і вивчає записи камер відеоспостереження, щоб відновити події того вечора.

Раніше "Телеграф" повідомляв про подробиці смерті 33-річного нардепа Антона Полякова, якому стало погано в таксі по дорозі додому в ніч на 8 жовтня.

Водій, який віз нардепа додому, — громадянин Азербайджану Ельмір М. — згадує, що підібрав Полякова у дороги на проспекті Соборності, 2, де на вигляд п’яний нардеп ловив машину. У таксі чоловіка нудило, а коли автомобіль випадково зупинили патрульні, з’ясувалося, що нардеп без свідомості. Після 30-хвилинної реанімації повернути політика до життя, на жаль, не змогли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що з’явилися перші фото з місця смерті нардепа Антона Полякова. До того ж на порталі ведеться текстова онлайн-трансляція всіх подробиць загибелі політика.

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