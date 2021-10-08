Стало погано в таксі: раптово помер нардеп Антон Поляков
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Політик загинув пізно вночі
У п’ятницю, 8 жовтня, не стало народного депутата Антона Полякова.
Інформацію повідомляє прес-служба Нацополіції Київської області.
Відомо, що помер Поляков в машині таксі — йому раптово стало погано. На місце надзвичайної події була направлена бригада медиків, проте допомогти політику вже не вдалося. Медикам лише і залишилося констатувати факт смерті.
Причини смерті нардепа поки невідомі. Однак поліцейські відзначають, що всі сили слідства будуть спрямовані на те, щоб їх встановити. Одним з першочергових справ стане судово-медична експертиза. Також правоохоронці продовжують працювати на місці події, з’ясовуючи найменші подробиці того, що сталося.
Свої співчуття рідним і близьких депутата вже висловила колишня колега Антона Полякова по фракції "Слуга народа", депутат Юлія Грішина. До слова, вона повідомила і час смерті — 2:45 ночі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" інформував про смерть відомого українського синоптика Леоніда Горбаня, відомого своїми точними прогнозами погоди. Чоловік помер у віці 82 років, не встигнувши закінчити останні розрахунки щодо погодних змін в Україні.
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