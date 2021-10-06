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Найвідоміший народний синоптик України помер у віці 82 років

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Леонід Горбань Новина оновлена 06 жовтня 2021, 19:18
Леонід Горбань

Чоловік був відомий завдяки своїм дуже точним прогнозам погоди.

У віці 82 років помер найвідоміший в Україні народний синоптик Леонід Горбань.

Про це повідомив OBOZREVATEL з посиланням на коментар родичів синоптика.

Невістка Горбаня повідомила, що той помер 1 жовтня. Про причини смерті не повідомлялося.

Народний синоптик здобув популярність завдяки своїм дуже точним довгостроковим прогнозам погоди. За своє життя він написав дві книги "Народний календар погоди" і "Погода до 2030 року". Першу книгу він писав протягом цілих 30 років.

Горбань народився 11 вересня 1939 року, а вміння передбачати погоду отримав "у спадок" від свого предка барона Барлета, який переїхав в Україну з Великобританії. Він використовував для розрахунку погодних умов "Брюсів календар", в якому враховуються вплив Місяця і Сонця на погоду на Землі. Свої знання Барлет виклав в книгах, які пізніше були передані Горбаню.

При цьому за професією він був не синоптиком, а пожежником. А ось з Гідрометцентром у нього стосунки не склалися.

Як повідомлялося раніше, 3 жовтня в Києві помер Анатолій Вершигора. Він більше 30 років очолював столичну "швидку допомогу".

Теги:
#Україна #Помер #Леонід Горбань
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