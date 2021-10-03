Помер Анатолій Вершигора: він очолював київську "швидку допомогу" більше 30 років
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Про час і місце похорон буде повідомлено пізніше.
У Києві помер директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Вершигора.
Про це повідомила в Фейсбук лікар Ольга Богомолець.
"Хочу, щоб кожен з вас побачив його очі і знав, що саме він — Анатолій Вершигора — був тією людиною, яка понад 30 років тримав на своїх плечах роботу Київської Швидкої допомоги", — написала вона.
Інформацію про це підтвердила прес-служба Центру ЕМД та МК в Києві.
Відзначається, що він помер від тривалої хвороби на 71 році життя.
Вершигора працював в київській "швидкої" 42 роки, при цьому 32 з них він займав пост директора Центру.
"Він знав роботу Центру до дрібниць, адже пройшов тут шлях від рядового лікаря виїзної бригади до глави закладу", — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що він до останнього цікавився роботою центру, а також ділився порадами і віддавав вказівки.
В установі висловили співчуття родичами і близьким Вершигори. Про місце і час похорону там пообіцяли повідомити пізніше.
Як повідомлялося раніше, в Києві помер єдиний син відомого режисера Сергія Параджанова.
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