У Києві помер єдиний син режисера Сергія Параджанова: що про нього відомо

Сурен Параджанов 5 років провів у Житомирській виправній колонії.

Єдиний син знаменитого режисера Сергія Параджанова помер в Києві на 63-му році життя.

Про це повідомив друг Сергія Параджанова Юрій Мечитов на сторінці в Facebook.

Сурен Параджанов: що про нього відомо

Син режисера Сергія Параджанова Сурен Параджанов жив в Києві разом зі своєю мамою Світланою Щербатюк-Параджановою. Жінка була викладачкою російської мови в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка. Вона померла влітку 2020 го року у 81 рік.

Відомо, що Сурен Параджанов п’ять років сидів у Житомирській виправній колонії №4: у 2000 році його засудили за розповсюдження наркотиків. У в’язниці він випускав газету для ув’язнених. Сурен Параджанов одружився в 37 років, але вже через рік розлучився. Дітей у нього не було. Сурен ніде не працював.

Хто такий Сергій Параджанов

Сергій Параджанов — український і вірменський кінорежисер. Він народився в 1924 році в Грузії в сім’ї вірменина, що займався антикваріатом. Влаштувався помічником режисера на кіностудію ім. Довженка, коли йому було 25 років. Всього за своє життя зняв 17 фільмів. Найбільш відому його картину "Тіні забутих предків" у перший рік прокату подивилися 8,5 млн. Глядачів. У 1990 році отримав звання народного артиста УРСР (посмертно), а в 1991 році — Державну премію України ім. Т. Шевченка (посмертно). Тричі сидів у в’язниці.

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