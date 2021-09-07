Помер постановник концертів Алли Пугачової родом з Києва

Борис Краснов є володарем Державної премії України ім. Т.Г. Шевченко.

Сценограф і постановник номерів російської співачки Алли Пугачової Борис Краснов помер у віці 60 років.

Про це повідомляє РБК.

Смерть Краснова наступила о першій годині ночі 7 вересня. До цього художник-постановник довгий час знаходився в комі. У серпні Краснов перехворів коронавірусів і переніс інсульт. Помер він в московському хоспісі з ураженням мозку в 85%.

Борис Краснов: біографія

Борис Краснов народився 22 січня 1961 року в Києві. Він закінчив театрально-декораційне відділення живописного факультету Київського державного художнього інституту. У 1980 році Краснов працював над виставою "Ромео і Джульєтта" в Київському театрі пантоміми. У 1985 році Краснов розпочав роботу в театрі ім. Лесі Українки на посаді виконуючого обов’язки головного художника і художника по костюмах. У 1987 році художник отримав Державну премію України імені Т. Г. Шевченка за виставу "Так переможемо".

За свою кар’єру Краснов поставив понад 3,5 тис. Проектів. У 1990-2000 роки він ставив шоу для багатьох російських зірок, серед яких і Алла Пугачова.

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