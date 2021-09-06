Умер актёр Жан-Поль Бельмондо

Великий актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни.

Умер французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Великому артисту было 88 лет.

Об этом сообщает французское издание LʼEst Républicain.

Отметим, что в 2001 году Жан-Поль Бельмондо пережил инсульт, однако после 7-летнего перерыва вернулся к съемкам в кино. Актерскую карьеру француз завершил в 2015 году.

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Жан-Поль Бельмондо – французский актер, и самый яркий представитель "Новой волны" 60-х годов во французском кинематографе, которой дал старт фильм "На последнем дыхании" в 1959-м году. В ней Бельмондо исполнил роль авантюриста Мишеля.

Вемирную известность и всеобщую любовь ему принесли такие фильмы как "Безумный Пьеро", "Горит ли Париж?", "Вор", "Сирена"Миссисипи", "Борсалино", "Веселая пасха", "Баловень судьбы", "Великолепный", "Профессионал", "Ас из асов", "Человек и его собака". Лучшей из комедий актера считается картина "Великолепный", где он исполнил роль писателя Франсуа Мерлена, до безумия одержимого своим персонажем - супершпионом Бобом Сен-Клером. Всего же за свою жизнь Бельмондо снялся более чем в 80--ти фильмах.

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