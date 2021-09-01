Укр

"Похоже на похороны авторитета": Пугачева привела детей на линейку 1 сентября и вызвала недоумение сети

Автор
О. Броскова
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Автор
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Алла Пугачева Новость обновлена 01 сентября 2021, 15:03
Алла Пугачева

Пользователи сети оценили парковку у здания школы с множеством роскошных автомобилей.

Советская и российская певица Алла Пугачева 1-го сентября отвела младших детей в школу. Лиза и Гарри пошли во второй класс.

Видео с Пугачевой и детьми опубликовал муж певицы Максим Галкин в своем Инстаграм.

К слову, Алла выглядела очень стильно в черном костюме, шляпке и длинном белом плаще. Однако перед тем как показать на кадрах детей и саму артистку Галкин запечатлел внушительную парковку у здания школы с длинными рядами престижных автомобилей. Пользователей сети такое количество роскошных машин удивило и они не упустили возможности поупражняться в остроумии в комментариях.

 "По машинам похоже на похороны авторитета", "Все патриоты, только одна круче другой машина", "Российский автопром отдыхает", "Судя по авто, очень высокий уровень знаний", "Школа миллионеров?", — писали пользователи сети.

Ранее "Телеграф" писал о том, как Алла Пугачева отправилась со своими детьми на шоппинг в деревню.

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